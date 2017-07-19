Джастин Тимберлейк поиграл с ребёнком-супергероем во время турнира по гольфу

Зрители на мероприятии были очарованы заботой и открытостью исполнителя по отношению к детям.

Американский певец Джастин Тимберлейк, который принял участие в турнире по гольфу у озера Тахо, порадовал своих фанатов не только отличной игрой, но и тёплым отношением к зрителям, в особенности к малышам. Как пишет Daily Mail, придя на поле, исполнитель поиграл с годовалой малышкой, которая была на руках у родителей, а во время игры подхватил вбежавшего на поле маленького мальчика в костюме супергероя.

36-летний Тимберлейк взял его на руки и подбросил вверх. Мальчик в ответ обнял звезду, после чего исполнитель помог ребёнку найти родителей.

Напомним, у самого Джастина и его жены актрисы Джессики Бил есть двухлетний сын Сайлас, и исполнитель иногда делится со своими подписчиками семейными снимками.

Отметим, что Тимберлейк славится своей любовью к гольфу, что также отражено на его страничке в "Инстаграме". Несколько дней назад Лайф писал о том, что исполнитель бросился на помощь женщине, в которую попал мяч во время игры в гольф.