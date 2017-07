На съёмках спин-оффа "Звёздных войн" засветилась "жена" Чубакки

Режиссёр разместил в "Твиттере" кадры с бэкстейджа, где на одном из мониторов внимательные зрители разглядели двух обнимающихся вуки.

Режиссёр Рон Хавард, который приступил к работе пока ещё безымянного спин-оффа "Звёздных войн" о молодости контрабандиста Хана Соло, случайно рассекретил персонажа, который впервые появится в экранизации саги.

Хавард разместил в своём "твиттере" фото со съёмочной площадки, где на режиссёрском мониторе фанаты "Звёздных воин" при приближении смогли разглядеть двух обнимающихся вуки.

Как поясняет портал Star Wars News Net, речь, вероятно, идёт о персонаже по имени Малла (или Мэла), которая является супругой или возлюбленной верного спутника Хана Соло.

Её история частично рассказывалась в первой части новеллизаций оригинальной трилогии "Звёздных войн", выпущенной Disney — Lucasfilm Press, под названием "Новая надежда: принцесса, негодяй и мальчик с фермы" (A New Hope: The Princess, the Scoundrel, and the Farm Boy).

Во время галактической гражданской войны Чубакка оставил Маллу на планете Кашиик, чтобы отправиться в поход вместе с Ханом Соло. Возможно, в картине Ховарда зрителям покажут сцену расставания самого известного вуки с родными.