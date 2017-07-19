Владелец "Билайна" запустил в России‍ собственный мессенджер Veon

Как отмечается, он будет работать в России, Грузии, Пакистане, а также на Украине.

Представители холдинга Veon, который владеет оператором "Билайн", сообщили о запуске собственного мессенджера.

Мессенджер будет работать в РФ, Грузии, Пакистане, на Украине. Также в планах запустить его в Италии. Пользователи смогут общаться не только в личке, но и в групповых чатах. Также они смогут адаптировать под себя персональную новостную ленту, музыку и видео.

За каждого приглашённого пользователя будут давать гигабайт трафика. За приглашённого друга "оплата" та же. Бонусы будут начислять и за ежедневное посещение сервиса — 100 мегабайт трафика.