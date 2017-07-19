Савченко: Лучше быть добрыми соседями, чем плохими братьями

Надежда Савченко поделилась мнением о будущих взаимоотношениях России и Украины во время интервью внештатному корреспонденту Лайфа Евгению Василькевичу.

Надежда Савченко рассказала, что думает о взаимоотношениях России и Украины. Так, она отметила, что лучше быть добрыми соседями, чем плохими братьями, ведь последние и то порой ссорятся.

— Давайте уже наконец-то поймём, что лучше быть добрыми соседями, чем плохими братьями. Иногда соседи живут лучше, а в семье братья ссорятся. Давайте не будем сближаться и пытаться объединяться настолько, чтоб решать потом, а кто брат старший, кто младший, — заявила Савченко в эксклюзивном интервью внештатному корреспонденту Лайфа Евгению Василькевичу.

По словам украинской бывшей военнослужащей, именно в этом случае у Москвы и Киева будут равные и очень хорошие отношения.

Стоит отметить, что ранее Савченко рассказала Лайфу, как красиво и стильно одевалась во время обучения на модельера и о любви к русскому року.