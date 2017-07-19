Израильская студентка украла из музея Освенцима экспонаты для своего арт-проекта

Как сообщается, девушка шесть раз посещала Освенцим, через который прошли её дедушка и две бабушки.

Студентка из Израиля, 27-летняя Ротем Байдс, украла экспонаты из музея Освенцима для того, чтобы сделать свой арт-проект для выпускной выставки в колледже Бейт-Берл, сообщает "Едиот ахронот".

Как отметили в издании, среди похищенного девушкой — осколки стекла, миски, металлический болт, земля. Кроме того, она забрала знак, запрещающий посетителям выносить предметы с территории бывшего лагеря.

Узнав об этом, выставку закрыли. Саму же студентку вызвали для дисциплинарной беседы. В музее Освенцима пригрозили судом.

Девушка отметила, что была перед выбором: соблюдать правила того места, где были нарушены базовые права человека, или нет. Байдс говорит, что цель выставки, для которой подготовили арт-проект, — показать, что останется в памяти, когда свидетелей не станет.