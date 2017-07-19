Израильская студентка украла из музея Освенцима экспонаты для своего арт-проекта

Студентка из Израиля, 27-летняя Ротем Байдс, украла экспонаты из музея Освенцима для того, чтобы сделать свой арт-проект для выпускной выставки в колледже Бейт-Берл, сообщает "Едиот ахронот".
Как отметили в издании, среди похищенного девушкой — осколки стекла, миски, металлический болт, земля. Кроме того, она забрала знак, запрещающий посетителям выносить предметы с территории бывшего лагеря.
Узнав об этом, выставку закрыли. Саму же студентку вызвали для дисциплинарной беседы. В музее Освенцима пригрозили судом.
Девушка отметила, что была перед выбором: соблюдать правила того места, где были нарушены базовые права человека, или нет. Байдс говорит, что цель выставки, для которой подготовили арт-проект, — показать, что останется в памяти, когда свидетелей не станет.
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