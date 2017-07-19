Савченко: Войны начинают и заканчивают политики

Внештатный корреспондент Евгений Василькевич эксклюзивно для Лайфа взял интервью у нардепа Верховной рады.

Любую войну могут остановить политики, считает нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко. Однако даже в этом случае этот процесс будет долгим, тяжёлым и болезненным.

— Все войны начинаются в кабинетах, все войны заканчиваются в кабинетах. Конечно, войну не остановить одним выстрелом, это будет долгий, тяжёлый и очень болезненный процесс. Но, по крайней мере, начало прекращения войны и начало мира можно сделать в кабинете. И это должны делать политики, — заявила Савченко в эксклюзивном интервью внештатному корреспонденту Лайфа Евгению Василькевичу.

Начиная с апреля 2014 года киевские власти начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые объявили о своей независимости после госпереворота на Украине.