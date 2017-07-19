Освобождённый под подписку о невыезде инвалид Мамаев собирается жениться

На своём последнем слове в суде молодой человек рассказал о своём диагнозе и попросил дать нормально пожить.

Инвалид 1-й группы Антон Мамаев, которого осудили за разбой, рассказал о своих планах жениться. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, молодой человек, прикованный к инвалидному креслу из-за спинальной атрофии мышц, заявил об этом на последнем слове в суде.

Мамаев попросил, чтобы ему дали пожить нормально и жениться, так как с его заболеванием долго не живут.

Ранее Лайф писал, что Тимирязевский суд Москвы освободил Антона Мамаева под подписку о невыезде. В июне его приговорили к 4,5 года лишения свободы, обвинив в разбое.