Полиция обнаружила на западе Москвы склад взрывчатки

Взрывоопасные вещества хранились в одном из гаражей недалеко от аэропорта Внуково.

В ходе рейдовых мероприятий на западе Москвы столичная полиция обнаружила настоящий склад взрывчатки в одном из гаражей на 2-й Рейсовой улице. Как сообщает телеграм-канал Mash, опасные вещества обнаружила полицейская собака.

По предварительным данным, внутри гаража хранились тротиловые шашки, взрыватели, электродетонаторы и даже брусок пластида. Хозяин гаража был оперативно задержан, однако пояснить на месте, откуда и для чего у него такие запасы взрывчатки, он не смог. Ведётся следствие.