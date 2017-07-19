Владимир Путин посетит Финляндию 27 июля

Визит главы российского государства приурочен к празднованию 100-летия независимости Финляндии.

27 июля президент России Владимир Путин посетит Финляндию по приглашению финского лидера Саули Ниинистё, сообщает пресс-служба главы государства.

— Визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии и пройдёт в городе Савонлинна, — отмечается в сообщении.

В международном оперном фестивале, который состоится в рамках праздничных мероприятий, выступят и артисты Большого театра.

Кроме того, в ходе переговоров главы государств обсудят вопросы, касающиеся сотрудничества России и Финляндии в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах.