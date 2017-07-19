"Это вызов на бой!" Савченко рассказала о неприличном жесте Гройсману

В эксклюзивном интервью Лайфу украинский нардеп рассказала о конфликте с премьером и нашумевшем инциденте в Раде.

— Если я считаю, что премьер ведёт себя надменно и пренебрежительно к парламенту, что выражается в его жестах, потому что жест имел место не только от меня, но неоднократно и Гройсман мне его показывал, и показывал первый, — говорит Надежда Савченко. — Мне кажется, этот жест — вызов на бой, вызов на войну, оглашение войны. И да, такой жест я могу показать всем парламентариям, так как я считаю, что они не работают в интересах страны, а лично в своих интересах.

Как ранее писал Лайф, 22 июля нардеп в ходе утреннего заседания Верховной рады выразительно показала средний палец кому-то из присутствующих в зале. Позже выяснилось, что жест был адресован премьер-министру Украины Владимиру Гройсману во время голосования за внесение изменений в госбюджет.