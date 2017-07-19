В Ульяновске внучка пять дней гостила у мёртвой бабушки

Трёхлетний ребёнок находился в квартире с трупом, в то время как ничего не подозревающая мать девочки отдыхала в Турции.

В Ульяновске трёхлетняя девочка пять дней провела в квартире с трупом своей бабушки. Об этом сегодня сообщил губернатор области Сергей Морозов, выступая на демографическом совете. Мать ребёнка в это время была в отпуске в Турции.

Как сообщают местные СМИ, из-за границы женщина созванивалась с родными, однако в какой-то момент пенсионерка перестала выходить на связь и не отвечала на звонки. Когда мать ребёнка вернулась из Турции, она нашла в квартире маленькую дочь и тело пожилой женщины, которое пролежало не менее пяти дней.

В региональном Минздраве отметили, что девочка находится под наблюдением неврологов.