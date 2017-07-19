50-летняя Памела Андерсон устроила фотосессию без белья в Сан-Тропе

Отмечается, что звезда сериала "Спасатели Малибу" уже долгое время отдыхает на Лазурном Берегу.

50-летняя актриса и модель Памела Андерсон устроила откровенную фотосессию в Сан-Тропе. Об этом сообщает газета The Sun.

На снимках звезда одета в красное пальто и чёрные высокие сапоги. При этом Андерсон продемонстрировала, что белья на ней нет.

Памела Андерсон — американская модель и актриса канадского происхождения. В 1989 она впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем продолжила с ним сотрудничать. Славу секс-символа Андерсон приобрела после съёмок в сериале "Спасатели Малибу".