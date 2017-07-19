50-летняя Памела Андерсон устроила фотосессию без белья в Сан-Тропе

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50-летняя Памела Андерсон устроила фотосессию без белья в Сан-Тропе

2013

Памела Андерсон. Фото: ©The Sun 

Отмечается, что звезда сериала "Спасатели Малибу" уже долгое время отдыхает на Лазурном Берегу.

50-летняя актриса и модель Памела Андерсон устроила откровенную фотосессию в Сан-Тропе. Об этом сообщает газета The Sun.

<p>Памела Андерсон. Фото: ©The Sun</p>

На снимках звезда одета в красное пальто и чёрные высокие сапоги. При этом Андерсон продемонстрировала, что белья на ней нет.

<p>Памела Андерсон. Фото: ©The Sun</p>

Памела Андерсон — американская модель и актриса канадского происхождения. В 1989 она впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем продолжила с ним сотрудничать. Славу секс-символа Андерсон приобрела после съёмок в сериале "Спасатели Малибу".

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