Порошенко рассмотрел в бинокль "базу ФСБ" у границы Южной Осетии

По заявлению украинского президента, приехать к грузино-югоосетинской границе его побудило желание поддержать власти Грузии.

В ходе официального визита президента Украины Петра Порошенко в Грузию он посетил границу грузинского государства и Южной Осетии. Как отметил украинский лидер, таким образом он решил поддержать суверенитет и территориальную целостность Грузии.

— Я тут для того, чтобы заявить твёрдую позицию Украины. Украина твёрдо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Грузии, — заявил Порошенко журналистам.

В свою очередь, пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко написал на своей странице в "Фейсбуке", что, пользуясь случаем, Порошенко якобы в бинокль рассмотрел "российскую базу ФСБ".

Отметим, в 2008 году грузинская армия начала агрессию против Южной Осетии. Притом в ходе конфликта были атакованы и российские миротворцы, находившиеся в регионе. Россия была вынуждена ввести войска в Южную Осетию, чтобы принудить к миру власти Грузии. Через пять дней после начала боевых действий конфликт был остановлен, грузинские войска отступили. Итогом "пятидневной войны" стало признание Россией государств Южная Осетия и Абхазия.