Козочка Жасмин не может уснуть без любимой плюшевой свинки

У этой малышки есть приятели и среди настоящих живых поросят, растущих вместе с нею в специальном приюте, но героиня этого милейшего видео по-настоящему привязалась именно к игрушке.

Жасмин растёт на единственной в Чили ферме для спасённых животных Santuario Igualdad Interespecie в окружении нескольких собак, дюжины коров, целой стаи уток и пары настоящих поросят. Но настоящим другом для этой милой козочки стала плюшевая свинка. Животное настолько привязалось к мягкой игрушке, что не может без неё заснуть.