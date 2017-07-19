Козочка Жасмин не может уснуть без любимой плюшевой свинки

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Козочка Жасмин не может уснуть без любимой плюшевой свинки

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У этой малышки есть приятели и среди настоящих живых поросят, растущих вместе с нею в специальном приюте, но героиня этого милейшего видео по-настоящему привязалась именно к игрушке.

Жасмин растёт на единственной в Чили ферме для спасённых животных Santuario Igualdad Interespecie в окружении нескольких собак, дюжины коров, целой стаи уток и пары настоящих поросят. Но настоящим другом для этой милой козочки стала плюшевая свинка. Животное настолько привязалось к мягкой игрушке, что не может без неё заснуть.

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