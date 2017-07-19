Мама-слон и папа-слон пытались спасти сбитого насмерть детёныша

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Мама-слон и папа-слон пытались спасти сбитого насмерть детёныша

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Родители помогли ему добраться до обочины, где малыш скончался. Дальше нести его с собой они не могли.

В национальном парке Хуэндж в Зимбабве машина на полной скорости сбила слонёнка, а его родители попытались поднять на ноги малыша, сообщает Daily Mail.

Сбитого слоника довели до обочины дороги, где он скончался. Малыша окружило всё стадо, но вскоре остальные слоны ушли. Родители какое-то время оставались рядом с малышом, но через некоторое время и они были вынуждены его покинуть.

<p>Слоны почтили память малыша. Фото: dailymail.co.uk</p>

— Пожалуйста, позаботьтесь о животных и не превышайте скорость, поскольку потеря такой прекрасной жизни, как в этом случае, абсолютно не нужна, — сказал автор видео Хайди Хаас.

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