Матвиенко призвала пока не вешать ярлыков на нового посла США в РФ

По мнению спикера Совета Федерации, судить Джона Хантсмана нужно будет по его делам.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не судить преждевременно нового американского посла в России. По её мнению, пока не стоит вешать ярлыки, а дождаться конкретных дел Джона Хантсмана и уже из этого делать выводы.

— Это опытный дипломат, у него большой опыт дипломатической работы, — сказала Матвиенко представителям СМИ. — Давайте дождёмся его конкретных дел.

Напомним, Лайф писал о том, что американский президент Дональд Трамп выдвинул Джона Хантсмана на должность посла в России. Комментируя это решение, зампред Комитета Госдумы по международным делам заявил, что не ждёт улучшения отношений с США.

Ранее Джон Хантсман занимал должность губернатора штата Юта, а также был послом США в Китае.