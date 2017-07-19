Госдума одобрила закон об уголовной ответственности за "карусели" на выборах

Максимальное наказание по новой статье Уголовного кодекса РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Госдума одобрила в окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за "карусели" на выборах.

Согласно документу, УК РФ предлагается дополнить статьёй "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме". Максимальное наказание за нарушение — до пяти лет лишения свободы.

— За выдачу членом избирательной комиссии гражданину избирательных бюллетеней для голосования вместо других избирателей или для голосования более двух раз в ходе голосования, либо за выдачу заполненных избирательных бюллетеней предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 18 месяцев до трёх лет, либо в виде принудительных работ на срок до четырёх лет, либо максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырёх лет, — пояснил один из авторов законопроекта Павел Крашенинников.

Документ также направлен на борьбу с фальсификациями. Депутат подчеркнул, что "карусели" являются мошенничеством и нарушают конституционные права всех граждан страны.

По словам парламентария, закон могут применить уже осенью, в единый день голосования 10 сентября.