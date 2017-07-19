Эстонские полицейские целых 14 лет искали похищенный велосипед

В итоге стражам порядка все же удалось обнаружить пропажу. Хозяйка двухколёсного транспорта была крайне удивлена этому известию.

В Эстонии полиция обнаружила велосипед, который был украден 14 лет назад, сообщают местные СМИ. Тогда он пропал с балкона многоквартирного дома в городе Тырва, а нашёлся соседнем городе Валга.

Истинного владельца велосипеда удалось установить благодаря номеру рамы, который много лет назад указала в своём заявлении потерпевшая. По словам констебля Марека Кяйса, женщина была крайне удивлена находке, ведь прошло столько времени.

— Накануне семья планировала покупку нового велосипеда и впервые за долгое время обсуждала пропажу старого, — сказал Кяйс. — Семья даже пошутила, что, возможно, нет смысла покупать новый велосипед — вдруг скоро вернут старый. Их тем более потрясла поступившая на следующий день от полиции радостная весть о найденном велосипеде.