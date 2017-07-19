МВД Абхазии обнародовало фото подозреваемых в убийстве российского туриста

У задержанных изъяли вещественные доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

МВД Абхазии обнародовало фотографии подозреваемых в убийстве туриста из России Андрея Кабанова. У Даура и Адгура Джинджолия изъяли вещественные доказательства. Следствие продолжается.

Как ранее писал Лайф, двое вооружённых автоматами и ножами людей напали на семьи россиян Кабановых и Чижиковых, отдыхавшие на берегу реки Аапста в Гудаутском районе Абхазии. Андрей Кабанов получил смертельные ранения, пытаясь защитить родных. Оба подозреваемых признали свою вину в совершённом преступлении.