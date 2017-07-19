Первый пуск российской сверхтяжёлой ракеты может состояться в 2028 году

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Первый пуск российской сверхтяжёлой ракеты может состояться в 2028 году

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Ранее гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев представил свой проект ракеты-носителя "Энергия-5В".

Старт российской ракеты-носителя сверхтяжёлого класса планируется осуществить в 2028 году, сообщили представители НПО "Энергомаш" на МАКС-2017.

Ранее генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев продемонстрировал свой проект ракеты-носителя "Энергия-5В" сверхтяжёлого класса. Она предназначена для отправки пилотируемой миссии на Луну. Как отметил Солнцев, при создании ракеты от "Ангары-А5В" за основу возьмут верхнюю водородную ступень от ракеты, а от "Союза-5" — первую и вторую ступени.

Специалисты Роскосмоса предположили, что создание сверхтяжёлой ракеты, а также инфраструктура для неё на "Восточном" обойдутся в 1,5 трлн рублей.

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