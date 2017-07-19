Дженнифер Лоуренс стошнило во время постановки "1984" Джорджа Оруэлла

Подруга актрисы рассказала, что звезда "Голодных игр" заразилась желудочным гриппом от племянников.

Американскую актрису Дженнифер Лоуренс стошнило во время бродвейской постановки по мотивам романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на очевидцев, девушка внезапно вскочила с места и выбежала в лобби театра, где ей и стало плохо.

Ранее сообщалось, что зрителям нередко становится плохо на этом спектакле из-за слишком жестоких сцен. Однако подруга Лоуренс рассказала, что на самом деле звезда "Голодных игр" накануне заболела.

— Она подхватила желудочный грипп от племянников, — заявила девушка.

Сама Лоуренс ситуацию не комментировала.