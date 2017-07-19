Дженнифер Лоуренс стошнило во время постановки "1984" Джорджа Оруэлла

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Дженнифер Лоуренс стошнило во время постановки "1984" Джорджа Оруэлла

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Дженнифер Лоуренс. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Подруга актрисы рассказала, что звезда "Голодных игр" заразилась желудочным гриппом от племянников.

Американскую актрису Дженнифер Лоуренс стошнило во время бродвейской постановки по мотивам романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на очевидцев, девушка внезапно вскочила с места и выбежала в лобби театра, где ей и стало плохо.

Ранее сообщалось, что зрителям нередко становится плохо на этом спектакле из-за слишком жестоких сцен. Однако подруга Лоуренс рассказала, что на самом деле звезда "Голодных игр" накануне заболела.

— Она подхватила желудочный грипп от племянников, — заявила девушка.

Сама Лоуренс ситуацию не комментировала.

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