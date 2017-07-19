В Крыму обнаружили уникальные рисунки батальных сцен III–IV веков

По информации специалистов Института археологии РАН, стиль изображений схож с рисунками из склепа Сабазидов в Керчи.

В Крыму археологи обнаружили уникальные рисунки батальных сцен III–V веков, сообщили в пресс-службе Института археологии РАН. В зоне кургана Госпитальный, где проводились раскопки, запланировано строительство автоподходов к Крымскому мосту в Керчи.

По данным археологов, схематические рисунки были сделаны в склепе охрой и сажей.

— Изображены батальные сцены, корабли, солярные символы и другое. Стиль изображений напоминает подобные в склепе Сабазидов в Керчи, отметили в пресс-службе.

Как отмечают специалисты, склеп больших размеров предназначался для захоронения боспорской знати, однако курган несколько раз был разграблен и многие артефакты не сохранились.

Ранее Лайф писал о том, что в Крыму нашли древний саркофаг со скелетом подростка-спортсмена.