В Крыму обнаружили уникальные рисунки батальных сцен III–IV веков

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В Крыму обнаружили уникальные рисунки батальных сцен III–IV веков

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По информации специалистов Института археологии РАН, стиль изображений схож с рисунками из склепа Сабазидов в Керчи.

В Крыму археологи обнаружили уникальные рисунки батальных сцен III–V веков, сообщили в пресс-службе Института археологии РАН. В зоне кургана Госпитальный, где проводились раскопки, запланировано строительство автоподходов к Крымскому мосту в Керчи.

<p>Фото: Пресс-служба Института археологии РАН</p>

По данным археологов, схематические рисунки были сделаны в склепе охрой и сажей.

<p>Фото: Пресс-служба Института археологии РАН</p>

— Изображены батальные сцены, корабли, солярные символы и другое. Стиль изображений напоминает подобные в склепе Сабазидов в Керчи, отметили в пресс-службе.

<p>Фото: Пресс-служба Института археологии РАН</p>

Как отмечают специалисты, склеп больших размеров предназначался для захоронения боспорской знати, однако курган несколько раз был разграблен и многие артефакты не сохранились.

<p>Фото: Пресс-служба Института археологии РАН</p>

Ранее Лайф писал о том, что в Крыму нашли древний саркофаг со скелетом подростка-спортсмена.

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