В Крыму обнаружили уникальные рисунки батальных сцен III–IV веков

В Крыму археологи обнаружили уникальные рисунки батальных сцен III–V веков, сообщили в пресс-службе Института археологии РАН. В зоне кургана Госпитальный, где проводились раскопки, запланировано строительство автоподходов к Крымскому мосту в Керчи.
По данным археологов, схематические рисунки были сделаны в склепе охрой и сажей.
— Изображены батальные сцены, корабли, солярные символы и другое. Стиль изображений напоминает подобные в склепе Сабазидов в Керчи, отметили в пресс-службе.
Как отмечают специалисты, склеп больших размеров предназначался для захоронения боспорской знати, однако курган несколько раз был разграблен и многие артефакты не сохранились.
Ранее Лайф писал о том, что в Крыму нашли древний саркофаг со скелетом подростка-спортсмена.
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