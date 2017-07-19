Медведев наградил почётной грамотой экс-гендиректора Почты России Страшнова

Бывший генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов награждён почётной грамотой правительства РФ. Стоит отметить, что соответствующий указ подписал премьер-министр страны, а само распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что он награждён за трудовые успехи и большой вклад, внесённый в развитие почтовой связи.

Страшнов руководил Почтой России с 2013 года. Отмечается, что за это время при нём был запущен крупнейший логистический центр во Внуково, а сотрудникам организации дважды повышали зарплату. У него был контракт с Почтой России до конца июня 2017 года.

Примечательно, что Страшнов был замешан и в скандале. В отношении него Генпрокуратура требовала возбудить уголовное дело. В надзорном ведомстве полагают, что топ-менеджер незаконно начислял премии и три года назад получил вознаграждение в 95 миллионов рублей.