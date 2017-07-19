Мантуров отчитался перед Путиным о выставке "Иннопром"

Читайте также

Мантуров отчитался перед Путиным о выставке "Иннопром"

5

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам министра промышленности, в ней принимали участие представители 650 компаний.

Министр промышленности РФ Денис Мантуров отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о ходе выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. По его словам, в ней участвовали представители 98 государств.

— Выставка стала основным индустриальным форумом в России. Приняли участие более 650 компаний из 98 стран мира. В следующем году мы передаём статус страны-партнёра Южной Корее, — отметил Мантуров.

Выставка "Иннопром" проходила уже в восьмой раз. C 10 по 13 июля 2017 года её проводили в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". В качестве страны-партнёра выступала Япония.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!