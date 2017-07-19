Мантуров отчитался перед Путиным о выставке "Иннопром"

По словам министра промышленности, в ней принимали участие представители 650 компаний.

Министр промышленности РФ Денис Мантуров отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о ходе выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. По его словам, в ней участвовали представители 98 государств.

— Выставка стала основным индустриальным форумом в России. Приняли участие более 650 компаний из 98 стран мира. В следующем году мы передаём статус страны-партнёра Южной Корее, — отметил Мантуров.

Выставка "Иннопром" проходила уже в восьмой раз. C 10 по 13 июля 2017 года её проводили в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". В качестве страны-партнёра выступала Япония.