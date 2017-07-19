Полиция Испании обнаружила часть похищенных картин Фрэнсиса Бэкона

Кражу называют одной из самых таинственных, ведь, несмотря на усиленную охрану, преступникам удалось отключить сигнализацию, не попасться на глаза соседям, да ещё и не оставить после себя никаких следов.

Полицейские нашли три из пяти полотен Фрэнсиса Бэкона, украденных в 2016 году из частной коллекции наследника британского экспрессиониста. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники, близкие к владельцу похищенных произведений искусства. Преступление произошло в одном из хорошо охраняемых особняков в престижном районе Мадрида.

Все следственные действия с живописными полотнами стоимостью в несколько десятков миллионов евро уже проведены, поэтому вскоре картины вернутся в частную коллекцию.

Отметим, эту кражу называют крупнейшей в Испании за последние десятилетия. Общая стоимость пяти похищенных картин составляет 30 млн евро.

Преступление было совершено при таинственных обстоятельствах. Несмотря на то что территория особняка тщательно охранялась, грабителям удалось отключить сигнализацию, не попасться на глаза соседям, да ещё и не оставить после себя никаких следов. В результате хозяева не сразу обнаружили пропажу.

СМИ сообщали, что произведения искусства, скорее всего, удалось вывезти за рубеж.