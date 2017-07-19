Минтранс хочет вернуть лицензии на автоперевозки более восьми человек

По словам главы ведомства Максима Соколова, соответствующий проект федерального закона разработан и внесён в правительство.

Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что из-за отмены лицензирования автобусных перевозок растёт число ДТП.

Российский лидер обратился к министру транспорта РФ Максиму Соколову с вопросом, как нужно исправлять ситуацию.

На это глава Минтранса ответил, что в планах ведомства вернуть лицензии на автоперевозки более восьми человек. По словам Соколова, это позволит восстановить равные условия для всех водителей автобусов и перевозчиков.

— Минтрансом разработан и внесён в правительство проект федерального закона, который вносит изменения в действующий закон о лицензировании и возвращает лицензирование для перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, — заявил глава Минтранса.

При этом министр транспорта отметил, что часто перевозками занимаются физические лица, а не юридические.