Минтранс хочет вернуть лицензии на автоперевозки более восьми человек

Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что из-за отмены лицензирования автобусных перевозок растёт число ДТП.
Российский лидер обратился к министру транспорта РФ Максиму Соколову с вопросом, как нужно исправлять ситуацию.
На это глава Минтранса ответил, что в планах ведомства вернуть лицензии на автоперевозки более восьми человек. По словам Соколова, это позволит восстановить равные условия для всех водителей автобусов и перевозчиков.
— Минтрансом разработан и внесён в правительство проект федерального закона, который вносит изменения в действующий закон о лицензировании и возвращает лицензирование для перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, — заявил глава Минтранса.
При этом министр транспорта отметил, что часто перевозками занимаются физические лица, а не юридические.
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