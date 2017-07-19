Теффт заявил, что обсудил с Лавровым назначение нового посла РФ в Вашингтоне

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Теффт заявил, что обсудил с Лавровым назначение нового посла РФ в Вашингтоне

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Посол США в России Джон Теффт. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Он отметил, что, до того как Анатолий Антонов будет формально номинирован на эту должность, его кандидатура должна быть согласована в Госдуме.

Посол США в России Джон Теффт заявил, что обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым назначение на должность российского посла в Соединённых Штатах Анатолия Антонова.

— Его кандидатура должна быть согласована в Думе до того, как он будет формально номинирован, — отметил Теффт.

Ранее Лайф писал о том, что посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк вернётся в Россию 22 июля. На время пока будет согласовываться с американскими властями кандидатура Анатолия Антонова, обязанности главы дипведомства временно будет исполнять советник-посланник.

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