Теффт заявил, что обсудил с Лавровым назначение нового посла РФ в Вашингтоне

Посол США в России Джон Теффт заявил, что обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым назначение на должность российского посла в Соединённых Штатах Анатолия Антонова.
— Его кандидатура должна быть согласована в Думе до того, как он будет формально номинирован, — отметил Теффт.
Ранее Лайф писал о том, что посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк вернётся в Россию 22 июля. На время пока будет согласовываться с американскими властями кандидатура Анатолия Антонова, обязанности главы дипведомства временно будет исполнять советник-посланник.
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