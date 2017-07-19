Путин призвал избавить врачей от лишней бумажной работы

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Путин призвал избавить врачей от лишней бумажной работы

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Кроме того, российский лидер отметил, что необходимо улучшить медицинское обслуживание.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству существенно улучшить медицинское обслуживание граждан страны. Об этом российский лидер сказал на совещании с кабмином.

Как отметил президент России, уже во многих медицинских организациях активно используются электронный документооборот, медицинские карты, запись к врачу.

Как подчеркнул Владимир Путин, в этой сфере также множество проблем, которые нуждаются в решении.

— Всё это нужно для того, чтобы граждане, вне зависимости от их места жительства, могли получить квалифицированную помощь, а врачи не были загружены бумажной работой, — отметил российский лидер.

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