Британка продаёт на еBay "одержимую" куклу, которая ночью "напала" на её мужа

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Британка продаёт на еBay "одержимую" куклу, которая ночью "напала" на её мужа

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Если покупателей не найдётся, дьявольская игрушка отправится в благотворительный магазин. То-то повезёт какой-нибудь многодетной семье!

50-летняя Дебби Меррик из Норфолка пытается с помощью интернет-аукциона избавиться от куклы, которая, по словам британки, пугает её по ночам и нападает на её мужа. С жуткой вещицей её владелица готова расстаться всего за 25 фунтов. Иначе женщина угрожает сдать её в благотворительный магазин, где владелицей игрушки сможет стать малоимущая или многодетная семья.

<p>Кукла-&#34;убийца&#34;. Фото: Mirror</p>

В интервью изданию Mirror Дебби рассказала, что купила эту куклу в свадебном платье и с белой фатой для своей частной коллекции. При этом женщина призналась, что в момент покупки ощущала себя будто под гипнозом, а когда принесла её домой, ей никогда не хотелось прикасаться к новой игрушке.

А спустя неделю с момента покупки муж Дебби проснулся с расцарапанными ногами. Посовещавшись, супруги пришли к резонному выводу, что на мужчину напала кукла (ну а кто ещё?), и решили от неё избавиться.

<p>Царапины, которые, как утверждают супруги, оставила кукла. Фото: Mirror</p>

Первым делом Дебби убрала куклу в коробку и заперла в чулане, однако игрушка, по её словам, несколько раз "сбегала" оттуда. Но окончательно женщину добил тот факт, что игрушечная невеста самостоятельно "сняла" с себя жемчужное ожерелье.

Объявление о продаже куклы пара выставила на еBay и теперь надеется, что она приглянется любителям всего загадочного и мистического.

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