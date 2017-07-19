Жители Оренбургской области массово отравились шаурмой

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Жители Оренбургской области массово отравились шаурмой

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Фото: © EAST NEWS

16 человек из города Бугуруслана были доставлены в больницу с острой кишечной инфекцией.

16 жителей города Бугуруслана Оренбургской области попали в больницу после того, как поели шаурму. В местном медучреждении у них диагностировали острую кишечную инфекцию. Стоит отметить, что среди доставленных в медучреждение есть дети.

Сейчас массовым отравлением занимается СУ СКР по Оренбургской области. По предварительным данным, потерпевшие купили шаурму в ларьке у местного индивидуального предпринимателя.

Состояние местных жителей, собственно как и детей, оценивается как удовлетворительное.

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