Жители Оренбургской области массово отравились шаурмой

16 человек из города Бугуруслана были доставлены в больницу с острой кишечной инфекцией.

16 жителей города Бугуруслана Оренбургской области попали в больницу после того, как поели шаурму. В местном медучреждении у них диагностировали острую кишечную инфекцию. Стоит отметить, что среди доставленных в медучреждение есть дети.

Сейчас массовым отравлением занимается СУ СКР по Оренбургской области. По предварительным данным, потерпевшие купили шаурму в ларьке у местного индивидуального предпринимателя.

Состояние местных жителей, собственно как и детей, оценивается как удовлетворительное.