Евросоюз выделит €1,5 миллиона на расследование военных преступлений в Сирии

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Евросоюз выделит €1,5 миллиона на расследование военных преступлений в Сирии

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Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Расследованием займётся созданная ГА ООН в конце 2016 года группа независимых специалистов.

Евросоюз планирует выделить €1,5 миллиона для осуществления независимого расследования военных преступлений на территории Сирии. В заявлении Еврокомиссии отмечается, что им займётся специальная комиссия, созданная Генассамблеей ООН.

— Мы подтверждаем сегодня нашу приверженность и поддержку сирийскому народу, а также политическому процессу под эгидой ООН, — заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, отметив, что действия Европейского союза направлены на политическое урегулирование кризиса.

Напомним, в декабре 2016 года Генеральная ассамблея ООН приняла решение создать международную группу для беспристрастного и независимого расследования военных преступлений в Сирии. Отмечалось, что в задачи данной комиссии будет входить сбор и анализ доказательств преступлений, что облегчит проведение уголовных разбирательств.

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