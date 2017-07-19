Евросоюз выделит €1,5 миллиона на расследование военных преступлений в Сирии

Расследованием займётся созданная ГА ООН в конце 2016 года группа независимых специалистов.

Евросоюз планирует выделить €1,5 миллиона для осуществления независимого расследования военных преступлений на территории Сирии. В заявлении Еврокомиссии отмечается, что им займётся специальная комиссия, созданная Генассамблеей ООН.

— Мы подтверждаем сегодня нашу приверженность и поддержку сирийскому народу, а также политическому процессу под эгидой ООН, — заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, отметив, что действия Европейского союза направлены на политическое урегулирование кризиса.

Напомним, в декабре 2016 года Генеральная ассамблея ООН приняла решение создать международную группу для беспристрастного и независимого расследования военных преступлений в Сирии. Отмечалось, что в задачи данной комиссии будет входить сбор и анализ доказательств преступлений, что облегчит проведение уголовных разбирательств.