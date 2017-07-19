Конституционный суд посмертно отказал Носику в жалобе на статью об экстремизме

Известный блогер скончался в ночь на 9 июля, причиной смерти стала остановка сердца.

Конституционный суд посмертно отказал в рассмотрении жалобы блогера Антона Носика, который был оштрафован на 300 тысяч рублей за экстремизм. Напомним, он был не согласен с формулировкой соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ.

— Суд вынес определение об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Носика Антона Борисовича на нарушение его конституционных прав статьёй 282 УК РФ, — говорится в пояснении КС РФ.

Напомним, в отношении Носика было возбуждено уголовное дело об экстремизме после того, как блогер опубликовал статью про ситуацию в Сирии. Изначально его оштрафовали на 500 тысяч, потом сумму штрафа снизили до 300 тысяч рублей. Впоследствии Антон Носик подал жалобу на статью УК РФ "Экстремизм".

Известный блогер скончался в ночь на 9 июля. У Носика остановилось сердце.