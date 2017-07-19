В украинской постановке оперы Чайковского будет звучать любимая песня Бандеры

Композиция "Чорна рілля ізорана" ("Чёрная пашня изоранная") включена в начало и конец постановки.

В харьковской постановке оперы Петра Чайковского "Мазепа" будет звучать любимая песня Степана Бандеры. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на музыкального критика Любовь Морозову.

Постановка приурочена к установке памятнику Ивану Мазепе в посёлке Коломак в честь 330-летия его прихода к гетманской власти.

Песня "Чорна рілля ізорана" ("Черная пашня изоранная") должна звучать в конце и начале постановки.

По словам Морозовой, в конце оперы будет сцена, где на заднем плане казнят Кочубея, на переднем улыбается и поёт молитву его дочь, а в это время на экране показываются фотографии Небесной сотни и участников силовой операции в Донбассе.

Опера Чайковского "Мазепа" создана по мотивам поэмы Пушкина "Полтава". Впервые она была показана на сцене Большого театра в Москве в 1884 году.