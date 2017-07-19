В украинской постановке оперы Чайковского будет звучать любимая песня Бандеры

В харьковской постановке оперы Петра Чайковского "Мазепа" будет звучать любимая песня Степана Бандеры. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на музыкального критика Любовь Морозову.
Постановка приурочена к установке памятнику Ивану Мазепе в посёлке Коломак в честь 330-летия его прихода к гетманской власти.
Песня "Чорна рілля ізорана" ("Черная пашня изоранная") должна звучать в конце и начале постановки.
По словам Морозовой, в конце оперы будет сцена, где на заднем плане казнят Кочубея, на переднем улыбается и поёт молитву его дочь, а в это время на экране показываются фотографии Небесной сотни и участников силовой операции в Донбассе.
Опера Чайковского "Мазепа" создана по мотивам поэмы Пушкина "Полтава". Впервые она была показана на сцене Большого театра в Москве в 1884 году.
- Популярные
- По времени