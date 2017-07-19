Путин поручил кабмину обеспечить льготников бесплатными лекарствами

Как подчеркнул Владимир Путин, проблема доступности бесплатных препаратов остаётся одной из самых острых.

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы члены правительства обратили самое пристальное внимание на проблему обеспечения льготников бесплатными лекарствами.

Как отметил российский лидер, проблема доступности бесплатных лекарств является одной из самых острых.

— Прошу правительство уделить решению этой задачи самое пристальное внимание, — отметил Владимир Путин.

Как отмечается, система мониторинга закупок лекарств с марта 2017 года действует в тестовом режиме. С января 2018 года, согласно планам, начнётся её полная эксплуатация.