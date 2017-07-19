Бибер проиграл. Названа самая популярная песня в мире

Песню Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки прослушали в Сети более 4,6 миллиарда раз.

Песня Despacito исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки побила мировой рекорд по количеству прослушиваний в Сети. Как сообщает портал "Дни.ру", пользователи по всему миру воспроизвели её более 4,6 миллиарда раз, что является максимальным количеством в истории.

Прежний рекорд примерно в 4,4 миллиарда принадлежит песне Джастина Бибера Sorry, которую он представил слушателям в 2015 году.

По словам главы Universal Music Group Люсиана Грэйнджа, такую небывалую популярность песня приобрела благодаря стримингу.

— Стриминг открыл возможность песням с другим ритмом, другой культурой и другим языком быть успешными по всему миру. Мои поздравления Луису Фонси, Дэдди Янки и Джастину Биберу, — сказал он.

Стоит отметить, что новому рекорду поспособствовало и участие Джастина Бибера, так как именно после того, как он спел её вместе с пуэрториканскими музыкантами, композиция оказалась в топе музыкальных чартов.