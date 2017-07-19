В Ульяновской области хотят поменять "брак" на "семейный союз"

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В Ульяновской области хотят поменять "брак" на "семейный союз"

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Фото: flickr.com/Sasha1838

Об инициативе регионального Семейного совета рассказал губернатор Сергей Морозов.

В Семейном совете Ульяновской области хотят поменять понятие "брак" на "семейный союз".

— Семейный совет вышел с инициативой обратиться на федеральный уровень и заменить понятие "брак" на "семейный союз", — сообщил в "Твиттере" губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

По словам губернатора, это словосочетание больше подходит для отражения сущности института семьи.

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