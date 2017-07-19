Турецкие СМИ раскрыли данные об американских базах в Сирии

По данным журналистов, американские военные располагаются на территории около 10 опорных пунктов в разных частях сирийской республики.

С 2015 года американские военные организовали более десятка военных баз и опорных пунктов на территории Сирии. Такие данные сообщает турецкое информационное агентство Anadolu. Более того, журналисты приводят описание каждой из баз, раскрывая ещё и численность воинского контингента на ней.

Например, одними из первых баз стали два военных аэродрома в районе Рмеилан и провинции Эль-Хасака. Следующим пунктом авиасообщения и снабжения по воздуху стала авиабаза в районе Хараб-Иск города Айн-эль-Араб. Сообщается, что этот аэродром использовался военными США с марта 2016 года и стал основным пунктом снабжения сирийских курдов американским оружием.

Помимо военного аэродрома в провинции Эль-Хасака там есть ещё три базы. На одной из них находится около ста военных США, на второй — примерно 150. Информации о контингенте третьей нет. Как утверждает агентство, военнослужащие США с этих трёх баз занимаются ликвидацией боевиков ИГИЛ*. Поддержку им осуществляют военные с трёх баз в провинции Ракка. Притом на одной из них присутствует также контингент французских войск.

А вот две базы, расположенные в городе Манбидже, являются опорным пунктом для операций США против вооружённых отрядов сирийской оппозиции — Свободной сирийской армии, утверждает турецкое агентство.

Сообщается, что во всех случая базы США представляют из себя закрытую и строго засекреченную территорию. Помимо живой силы там находится современная техника: высокоманёвренные артиллерийские системы, бронемашины, мобильное оборудование для ведения разведки и системы связи для координации операций между своими отрядами и авиацией международной коалиции во главе с США.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.