Освобождённый инвалид Мамаев: Как будто сначала убили, а потом воскресили

Молодой человек рассказал журналистам, что первым делом на свободе хочет обнять дочку, родителей и супругу.

Антон Мамаев, которого в начале июля осудили за разбой, а сегодня, 19 июля, освободили под подписку о невыезде, рассказал, как ощущает себя на свободе. Молодой человек отметил, что его "сначала как будто убили, а потом воскресили".

— Чувствую себя счастливым, что возвращаюсь домой к семье. Большое спасибо СМИ, что уделили такое внимание и не дали мне умереть медленной мучительной смертью. Сейчас я бы хотел привести себя в порядок, восстановить силы, — сказал он.

Как отметил Мамаев, первым делом дома он хотел бы обнять дочь, родителей и супругу.

Напомним, в июне Антона Мамаева приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы за разбой: его признали виновным в угрозе применения насилия и завладении мотороллером. В роли "жертв" при этом оказались двое здоровых мужчин, один из которых — бывший спецназовец.

Освободить инвалида первой группы попросили представители ФСИН. Основанием для такого обращения стало его состояние здоровья. Сегодня, 19 июля, Тимирязевский суд Москвы освободил Мамаева под подписку о невыезде.