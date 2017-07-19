Археологи обнаружили захоронения древних воинов в Чувашии

Раскопки на Сендимиркинском могильнике начались ещё в 2012 году. С тех пор было изучено 73 погребения.

Археологи обнаружили захоронения древних воинов на Сендимиркинском могильнике Чувашии. Согласно информации пресс-службы правительства региона, находка датируется II–III веками нашей эры.

— Это были настоящие воины, которых захоронили вместе с предметами вооружения: мечами, кинжалами, копьями, метательными дротиками, стрелами в колчанах, топорами. Кроме того, найдены красивые украшения: бусы, уздечные наборы, застёжки, пряжки, — рассказал специалист из чувашского института Николай Мясников.

Во время раскопок также были обнаружены горшки, содержимым которых, предположительно, была еда. Сейчас проводится анализ находки, результаты будут известны осенью этого года.

Раскопки на Сендимиркинском могильнике начались ещё в 2012 году. С тех пор было изучено 73 погребения. В прошлые года там были найдены женские и детские погребения. За всё время работы археологи успели охватить 1,2 тысячи квадратных метров.