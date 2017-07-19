Ткачёв рассказал, когда подешевеют овощи

Глава Минсельхоза также сообщил, чем был вызван рост стоимости овощей в прошлом месяце.

Цены на овощи должны существенно снизиться уже к концу лета, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачёв. Об этом глава Минсельхоза заявил во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

— В текущем году цены стабилизировались только в конце июня, а по состоянию на 17 июля 2017 года, когда на прилавках появился первый урожай с юга страны, снижение цен составило 7%, к августу-сентябрю цены на овощи будут существенно ниже, — сообщил Ткачёв.

Кроме того, глава Минсельхоза также объяснил, чем был обусловлен рост цен на овощи в июне. Причиной послужила холодная погода в России, которая не позволила закончить посев овощей в срок.