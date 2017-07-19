Феминистки недовольны. В рекламе Audi покупку авто сравнили с выбором жены

Рекламный ролик был создан в Китае, однако вызвал шквал критики со стороны пользователей Сети по всему миру.

Пользователи Сети раскритиковали рекламу Audi в Китае, в которой выбор автомобиля сравнивается с выбором жены. Как сообщает The Washington Post, сцена в ролике разворачивается во время свадебной церемонии.

Мать жениха начинает дёргать невесту за нос, за уши, а также проверяет зубы, произведя таким образом своеобразный техосмотр, после чего в видео показан автомобиль, который авторы ролика также рекомендуют осмотреть перед покупкой.

Реклама не понравилась даже мужчинам. Некоторые написали в комментариях, что намерены пересесть с Audi на другое авто. Другие же отнеслись в ролику с юмором, призвав последовать их примеру.

В компании отметили, что за деятельность Audi в Китае несёт ответственность местный партнёр.