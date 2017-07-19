Шире Хеопса. Британка решила похудеть, "затмив" на фото пирамиду

Раньше женщина начинала утро с двух шоколадок, но после отдыха взяла себя в руки.

37-летняя Хелен Кинч из Кардиффа ужаснулась своим фотографиям с отдыха в Египте, увидев, что выглядит массивнее пирамид Хеопса.

— У меня аж челюсть упала, я не подозревала, что я настолько огромна, — рассказала женщина газете The Sun.

Раньше Хелен начинала утро с двух шоколадок, а в январе 2013 года всё же решилась изменить свою жизнь и пошла в спортзал.

Женщина перешла на полезное питание и заняла кроссфитом. За год она сбросила 63 килограмма, похудев с 136 кг до 73.

Теперь она не стесняется своего тела и охотно фотографируется в бикини и обтягивающей одежде.