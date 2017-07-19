Шире Хеопса. Британка решила похудеть, "затмив" на фото пирамиду

37-летняя Хелен Кинч из Кардиффа ужаснулась своим фотографиям с отдыха в Египте, увидев, что выглядит массивнее пирамид Хеопса.
— У меня аж челюсть упала, я не подозревала, что я настолько огромна, — рассказала женщина газете The Sun.
Раньше Хелен начинала утро с двух шоколадок, а в январе 2013 года всё же решилась изменить свою жизнь и пошла в спортзал.
Женщина перешла на полезное питание и заняла кроссфитом. За год она сбросила 63 килограмма, похудев с 136 кг до 73.
Теперь она не стесняется своего тела и охотно фотографируется в бикини и обтягивающей одежде.
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