Ни дня без разведки. Самолёт НАТО вновь приблизился к границам РФ на Балтике

На этот раз борт-разведчик вылетел с немецкой базы Гайленкирхен и несколько часов курсировал возле Калининградской области.

Самолёт НАТО провёл очередную разведку у российских границ возле Калининградской области. На этот раз в воздушном пространстве над Балтийским морем заметили борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления альянса E-3A AWACS.

Отмечается, что самолёт альянса вылетел с базы Гайленкирхен в Германии и в течение нескольких часов курсировал возле Калининградской области.

Напомним, 18 июля к границам РФ на Балтийском море приблизился самолёт-разведчик ВВС США и два борта НАТО и Британии.