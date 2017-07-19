Ни дня без разведки. Самолёт НАТО вновь приблизился к границам РФ на Балтике

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Ни дня без разведки. Самолёт НАТО вновь приблизился к границам РФ на Балтике

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На этот раз борт-разведчик вылетел с немецкой базы Гайленкирхен и несколько часов курсировал возле Калининградской области.

Самолёт НАТО провёл очередную разведку у российских границ возле Калининградской области. На этот раз в воздушном пространстве над Балтийским морем заметили борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления альянса E-3A AWACS.

<p>Фото: e3a.nato.int</p>

Отмечается, что самолёт альянса вылетел с базы Гайленкирхен в Германии и в течение нескольких часов курсировал возле Калининградской области.

Напомним, 18 июля к границам РФ на Балтийском море приблизился самолёт-разведчик ВВС США и два борта НАТО и Британии.

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