Кейт Миддлтон: Я не красавица, это просто макияж

Польские фанаты герцогини Кембриджской, с которыми она встретилась во время визита в эту страну, оценили её скромность и простоту.

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон во время своего визита в Польшу рассказала о том, что не считает себя красавицей, а свою внешнюю привлекательность объясняет удачным макияжем. Как сообщает The Telegraph, такое заявление она сделала в ответ на комплимент польской студентки по имени Магда Мордака, которая сказала, что у герцогини Кембриджской аристократичный образ.

— Мы сказали ей, что она прекрасна, совершенна, но она ответила, что это неправда и что это всего лишь макияж, — рассказала девушка.

По словам фанатов Кейт, это доказывает её скромность и простоту, что вызывает в них ещё большее восхищение.