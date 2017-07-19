Кейт Миддлтон: Я не красавица, это просто макияж

Читайте также

Кейт Миддлтон: Я не красавица, это просто макияж

5
Польские фанаты герцогини Кембриджской, с которыми она встретилась во время визита в эту страну, оценили её скромность и простоту.

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон во время своего визита в Польшу рассказала о том, что не считает себя красавицей, а свою внешнюю привлекательность объясняет удачным макияжем. Как сообщает The Telegraph, такое заявление она сделала в ответ на комплимент польской студентки по имени Магда Мордака, которая сказала, что у герцогини Кембриджской аристократичный образ.

— Мы сказали ей, что она прекрасна, совершенна, но она ответила, что это неправда и что это всего лишь макияж, — рассказала девушка.

По словам фанатов Кейт, это доказывает её скромность и простоту, что вызывает в них ещё большее восхищение.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!