"Казнь египетская". Полчища саранчи атаковали север Дагестана

Власти республики рассматривают возможность введения в трёх районах режима чрезвычайной ситуации из-за насекомых.

Жители Тарумовского района Дагестана переживают настоящее бедствие из-за нашествия перелётной саранчи. Как сообщает сайт "Утро.ру", насекомые сбиваются в тучи во время перелётов, что создаёт видимость настоящей песчаной бури. Видео с нашествием азиатской саранчи попало на камеру видеорегистратора одного из водителей.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, в настоящий момент саранчой поражено более 112 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. На борьбу с нашествием насекомых брошено несколько самолётов и более 10 единиц спецтехники.