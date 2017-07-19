"Казнь египетская". Полчища саранчи атаковали север Дагестана

Жители Тарумовского района Дагестана переживают настоящее бедствие из-за нашествия перелётной саранчи. Как сообщает сайт "Утро.ру", насекомые сбиваются в тучи во время перелётов, что создаёт видимость настоящей песчаной бури. Видео с нашествием азиатской саранчи попало на камеру видеорегистратора одного из водителей.
Как сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, в настоящий момент саранчой поражено более 112 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. На борьбу с нашествием насекомых брошено несколько самолётов и более 10 единиц спецтехники.
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