Польские полицейские получили взятку печеньем

В отношении правоохранителей возбудили дело по пяти статьям, связанным с превышением полномочий и получением имущественной выгоды.

Двое полицейских из Великопольского воеводства на западе Польши согласились не штрафовать нарушившего ПДД водителя в обмен на пачку печенья стоимостью 20 злотых (около 300 рублей). Как сообщает агентство PAP, инцидент произошёл ещё в 2016 году.

Польская прокуратура обвинила правоохранителей во взяточничестве и возбудила дело по обвинению в превышении полномочий и получении имущественной выгоды.

Полицейские признали свою вину и получили три года условного лишения свободы, штраф и пятилетний запрет на работу в сфере обеспечения безопасности. Сам нарушивший водитель получил год условного заключения.