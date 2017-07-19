Туризм по-русски. Теффт рассказал о поездке во Владимир в 30-градусный мороз

Посол США в России поблагодарил вице-губернатора региона за то, что сегодня он "организовал" тёплую погоду.

Посол США в России Джон Теффт, который вскоре покинет пост, завершает свою миссию официальным визитом во Владимирскую область. В программе — встреча с выпускниками обменных программ, экскурсия по шоколадной фабрике, беседа с митрополитом Владимирским и Суздальским Евлогием, а также посещение мемориала на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина.

На встрече с журналистами дипломат рассказал, как гостил во Владимире и Суздале в 1996 году.

Теффт признался, что до сих пор вспоминает это путешествие, поскольку во время поездки ему пришлось ощутить на себе все прелести русской зимы.

— Температура была около 35–40 градусов мороза. Было ужасно холодно. Нам сказали, что это была одна из самых холодных зим. Это был настоящий русский зимний туризм. И мы очень счастливы, что вице-губернатор организовал такую хорошую погоду сегодня! — цитирует рассказ Джона Теффта местная телекомпания "Мир ТВ".

Как ранее сообщал Лайф, посол США в России Джон Теффт покинет пост в начале осени. На приёме в Спасо-хаусе он признался, что будет скучать по друзьям, которые у него остались в России. А попрощался он с ними по-русски: "Спасибо и до свидания".