Бенедикт Камбербэтч и ещё восемь сексуальных актёров с нестандартной внешностью

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Бенедикт Камбербэтч и ещё восемь сексуальных актёров с нестандартной внешностью

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19 июля знаменитому британскому актёру и главному герою сериала "Шерлок" исполняется 41 год.

Одному из самых популярных британских актёров современности Бенедикту Камбербэтчу сегодня исполнился 41 год. Вопреки неправильным чертам лица и весьма далёкому от классического секс-символа образу, у актёра огромное количество поклонников по всему миру. Портал "Дни.ру" составил список не менее любимых актёров, которые, несмотря на нестандартную внешность, способны заставить женщин оставить все дела и посмотреть картину с их участием.

Бенедикт Камбербэтч

Номинант на премию "Золотой глобус" и "Оскар". Фильмы с его участием одни из самых популярных

Фото: Twitter

Венсан Кассель

Даже в 50 лет Венсан эталон сексуальности. Он и его бывшая жена Моника Беллуччи были одной из самых красивых пар в кино

Фото: Twitter

Адриано Челентано

Музыкант, актёр, певец, режиссёр. На протяжении десятилетий он является кумиром нескольких поколений женщин

Фото: Twitter

Жан Рено

Звезда фильма "Леон". Несмотря на необычную внешность, харизма актёра приковывает к нему внимание

Фото: Twitter

Жерар Депардьё

С 1967 года и до сих пор — один из самых популярных французских актёров, а также обладатель премии "Сезар" и "Золотой глобус"

Фото: Twitter

Хавьер Бардем

Вдобавок к своей популярности актёр женат на одной из самых сексуальных актрис Голливуда — Пенелопе Крус

Фото: Twitter

Тим Рот

Сыграл в популярных фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Омерзительная восьмёрка"

Фото: Twitter

Джесси Айзенберг

Не только актёр, но и драматург. Кроме того, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус" за главную роль в фильме "Социальная сеть"

Фото: Twitter

Вуди Харрельсон

Звезда сериала "Настоящий детектив" и серии фильмов о сойке-пересмешнице

Фото: Twitter

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