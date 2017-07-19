Бенедикт Камбербэтч и ещё восемь сексуальных актёров с нестандартной внешностью

Одному из самых популярных британских актёров современности Бенедикту Камбербэтчу сегодня исполнился 41 год. Вопреки неправильным чертам лица и весьма далёкому от классического секс-символа образу, у актёра огромное количество поклонников по всему миру. Портал "Дни.ру" составил список не менее любимых актёров, которые, несмотря на нестандартную внешность, способны заставить женщин оставить все дела и посмотреть картину с их участием.
Бенедикт Камбербэтч
Номинант на премию "Золотой глобус" и "Оскар". Фильмы с его участием одни из самых популярных
Фото: Twitter
Венсан Кассель
Даже в 50 лет Венсан эталон сексуальности. Он и его бывшая жена Моника Беллуччи были одной из самых красивых пар в кино
Фото: Twitter
Адриано Челентано
Музыкант, актёр, певец, режиссёр. На протяжении десятилетий он является кумиром нескольких поколений женщин
Фото: Twitter
Жан Рено
Звезда фильма "Леон". Несмотря на необычную внешность, харизма актёра приковывает к нему внимание
Фото: Twitter
Жерар Депардьё
С 1967 года и до сих пор — один из самых популярных французских актёров, а также обладатель премии "Сезар" и "Золотой глобус"
Фото: Twitter
Хавьер Бардем
Вдобавок к своей популярности актёр женат на одной из самых сексуальных актрис Голливуда — Пенелопе Крус
Фото: Twitter
Тим Рот
Сыграл в популярных фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Омерзительная восьмёрка"
Фото: Twitter
Джесси Айзенберг
Не только актёр, но и драматург. Кроме того, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус" за главную роль в фильме "Социальная сеть"
Фото: Twitter
Вуди Харрельсон
Звезда сериала "Настоящий детектив" и серии фильмов о сойке-пересмешнице
Фото: Twitter
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