Бенедикт Камбербэтч и ещё восемь сексуальных актёров с нестандартной внешностью

19 июля знаменитому британскому актёру и главному герою сериала "Шерлок" исполняется 41 год.

Одному из самых популярных британских актёров современности Бенедикту Камбербэтчу сегодня исполнился 41 год. Вопреки неправильным чертам лица и весьма далёкому от классического секс-символа образу, у актёра огромное количество поклонников по всему миру. Портал "Дни.ру" составил список не менее любимых актёров, которые, несмотря на нестандартную внешность, способны заставить женщин оставить все дела и посмотреть картину с их участием.

Бенедикт Камбербэтч Номинант на премию "Золотой глобус" и "Оскар". Фильмы с его участием одни из самых популярных Фото: Twitter

Венсан Кассель Даже в 50 лет Венсан эталон сексуальности. Он и его бывшая жена Моника Беллуччи были одной из самых красивых пар в кино Фото: Twitter

Адриано Челентано Музыкант, актёр, певец, режиссёр. На протяжении десятилетий он является кумиром нескольких поколений женщин Фото: Twitter

Жан Рено Звезда фильма "Леон". Несмотря на необычную внешность, харизма актёра приковывает к нему внимание Фото: Twitter

Жерар Депардьё С 1967 года и до сих пор — один из самых популярных французских актёров, а также обладатель премии "Сезар" и "Золотой глобус" Фото: Twitter

Хавьер Бардем Вдобавок к своей популярности актёр женат на одной из самых сексуальных актрис Голливуда — Пенелопе Крус Фото: Twitter

Тим Рот Сыграл в популярных фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Омерзительная восьмёрка" Фото: Twitter

Джесси Айзенберг Не только актёр, но и драматург. Кроме того, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус" за главную роль в фильме "Социальная сеть" Фото: Twitter