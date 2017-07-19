С "Титаника" на трибуну: Селин Дион "зарядила" на концерте фанатскую песню

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С "Титаника" на трибуну: Селин Дион "зарядила" на концерте фанатскую песню

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Фото: Twitter/lyrics_code

Канадская певица удивила публику во время концерта на марсельском стадионе "Велодром", спев песню в поддержку местной команды на мотив композиции группы The White Stripes — Seven Nation Army.

Во время перерыва между песнями Дион неожиданно запела Allez OM ("Вперёд, "Олимпик") — один из известных зарядов фанатов французского футбольного клуба из Марселя.

Добавим, что ранее о футбольных пристрастиях певицы, исполнившей легендарный саундтрек из фильма "Титаник", известно не было.

Ранее в симпатиях к "Марселю" признавался президент Франции Эммануэль Макрон.

В своё время за этот французский клуб выступал российский нападающий Дмитрий Сычёв. В 2003 году он в составе "Марселя" стал бронзовым призёром чемпионата Франции.

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