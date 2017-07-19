Житель Ухты пойдёт под суд за то, что показывал порно девочкам в лифте

Потерпевшими по этому делу признаны три школьницы, возраст которых семь-восемь лет.

Завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении жителя Ухты. 38-летний мужчина показывал девочкам порнографические кадры, пока находился с ними в лифте, на детской площадке или во дворе дома.

По данным следствия, местный житель демонстрировал ролики порнографического характера детям в марте и в мае этого года. В итоге потерпевшими признали трёх девочек семи-восьми лет. Примечательно, что обвиняемый жил рядом с этими детьми.

Дело было направлено в суд, так как житель Ухты признан вменяемым. Однако эксперты отметили, что он нуждается в амбулаторном принудительном наблюдении и лечении у психиатра, так как у него выявили признаки расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии.

Стоит отметить, что в отношении 38-летнего местного жителя было возбуждено дело по трём статьям. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов и нарушении неприкосновенности частной жизни.